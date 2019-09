Jak myšlenka Zombie Walk Brno vznikla? „Zažil jsem podobný pochod v Hradci Králové, a říkal jsem si, že by se podobná akce měla konat i Brně. Čím jsme například jiní? Pochod se koná večer. Většina podobných akcí je ve dne. Ale to není tak stylové,“ myslí si organizátor Ondřej Poustecký.

délka: 00:27 Video Spousta krve, slizu, a mrtvolně bílých obličejů na Zombie Walk Brno. mm

Také děti jako zombie

Brňané v kostýmech zombií z filmů, seriálů, videoher a knih při své cestě moravskou metropolí potkali oživlé mrtvoly několika armádních jednotek, které se je pokusily zastavit. „Vyrazili jsme v 7 hodin večer z Moravského náměstí směrem na Malinovského, pak po Josefské na ulici Masarykovu a na náměstí svobody,“ říká Poustecký.

Zombie Walk se neskládal jen ze samotného pochodu, ale během dne se konala řada doprovodných soutěží a her pro děti. „Jednalo se o různé vědomostní a jiné soutěže ve stylu táborových her. Malovalo se na obličej, děti byly zamaskovány jako zombie,“ popisuje organizátor.

Oktoberfest na Zeleném trhu: Ochutnáte tu pivo, které se vařilo před 979 lety!

Výtěžek na dobrou věc

V tomto roce jde výtěžek na dobrou věc. „Chceme podpořit dětský nadační fond Krtek. Nechceme dávat odměny nám organizátorům, my to děláme jako dobrovolníci. My jsme byli doposud neziskovou akcí, ale myslíme si, že letos poprvé dokážeme vygenerovat nějaký zisk a rozhodli jsme se tedy dát výtěžek na dobrou věc,“ říká Poustecký.