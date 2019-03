„Správa zahrad stojí každý rok několik milionů korun. Od ministerstva kultury na to přitom nedostáváme žádný příspěvek. Všechno hradíme z návštěvného, které zaplatili návštěvníci zámku,“ vysvětlil požadavek ředitel Územní památkové správy v Kroměříži Petr Šubík.



Už od května měli dospělí návštěvníci platit 30 korun za vstup do parku, děti do 18 let by měly vstup zdarma. „Jsme připraveni. Už nám zbývá jen nakoupit automaty na vstupenky,“ doplnila kastelánka zámku Ivana Holásková.

Místní byli proti

Vstupné do parku ale letos vybírat zámek ještě nebude. Proti byli místní obyvatelé, kteří jsou zvyklí do parku běžně chodit. Nezlákala je přitom ani nabídka roční permanentky za symbolickou cenu.



Památkáři se nyní chtějí sejít s ministrem kultury a situaci řešit. Upozorňují přitom, že v zahraničí je vstup do zámeckých zahrad běžně zpoplatněn. Přistoupily k tomu i mnohé jiné památky u nás. Například do zámecké zahrady u zámku Buchlovice stojí dospělého vstupné 50 korun, děti a mládež nad 6 let a senioři platí 40 korun.

Velké investice do Lednice

Ministerstvo kultury cíleně investuje do oprav zámku v Lednici. Za posledních 21 let to je už úctyhodných 750 milionů korun. Zámek každoročně navštěvuje přes 400 tisíc návštěvníků. Minimálně polovina z nich vždy zamíří i do parku.

