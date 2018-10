Památkově chráněná loď Dallas, dříve Moskva, by se mohla dočkat oprav. Brněnský dopravní podnik zahájí výběrové řízení a do rekonstrukce chce dát zhruba 15 milionů korun.

Dosud dopravní podnik dělal na lodi jen nejnutnější údržbu a přemýšlel co s ní. Vzhledem k povinnostem, které vyplývají z památkové ochrany, o prohlášení za památku nestál.

„Když se stala památkou, nikdo nechtěl dát peníze na její opravu, tak teď zkoušíme podruhé oslovit ministerstvo kultury, variantou jsou i norské fondy. Evropské fondy žádnou možnost nenabízejí,“ řekl generální ředitel Miloš Havránek. Částečně by mohl přispět také kraj či město.

Vedení podniku se k opravě rozhodlo i proto, že vznikl nápad na to, že by loď mohla znovu začít plout právě v roce 2020, kdy by mohl být na přehradě olympijský park podobný tomu, jaký byl letos na výstavišti při zimních hrách.

Plout bude příležitostně

Loď Dallas by měla dostat některé nové prvky, při pohledu zvenčí bude však stejná jako nyní a zachovaný zůstane i motor. Nyní má podnik šest moderních výletních lodí, které plují po přehradě od jara do podzimu. Dallas bude sloužit komerčním a příležitostným plavbám.

Dallas by se měl po opravě zařadit mezi historická vozidla, která podnik v posledních letech renovoval. Jde například o tramvaje T2, T3 či K2. Pracuje i na trolejbusu 15Tr či autobusu Karosa řady 700.

Dallas byl Moskva

Loď Dallas postavili svépomocí zaměstnanci dopravního podniku v roce 1955. Do roku 1992 jezdila pod jménem Moskva, odstavena byla v roce 2011. Unikátní je v tom, že má motor z tramvaje. Všechny lodě, které kdy dopravní podnik na přehradě provozoval, měly a mají elektromotory.

