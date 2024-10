Návštěvníky tak na několik týdnů vystřídali lesníci, stromolezci i arboristé. „Prodlužovat uzavření už ale bylo neúnosné. Lidé už v minulém týdnu přijížděli s tím, že si chtějí opravit hroby. Na lince jsme evidovali i 2500 telefonátů týdně, mailem posílali dotazy i stížnosti. S ohledem na bezpečnost to ale nešlo jinak," uvedla ředitelka správy Alena Říhová.

Autem až od středy

Odborníkům se podařilo odstranit všechny stromy, které by mohly ohrožovat zdraví návštěvníků nebo poškodit hroby. Na některých místech se bude ještě pracovat, pro návštěvníky by to ale nemělo znamenat zásadní omezení. Vjezd auto do areálu bude možný od 16. října.

Na jaře nechá správa hřbitova vysadit nové stromy, počítá se 70 až 100 kusy. „Měly by být již vzrostlé, nejméně třímetrové,“ dodala ředitelka.