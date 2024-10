Čestné místo na Ústředním hřbitově plánuje Brno pro spisovatele Milana Kunderu (†94) a jeho ženu Věru (†89). Chystá se vypsat soutěž na jejich náhrobek. Hotový by pak měl být přibližně za rok.

„Předpokládáme jednofázovou soutěž, která bude vyhlášena v lednu s tím, že návrhy bude možné podávat do dubna. Vítězný návrh by pak mohl vzniknout na přelomu let 2025 a 2026,“ řekl Tadeáš Mima z tiskového oddělení magistrátu.



Hrob č. 15

Brno už má přitom jasno, kde mají být ostatky manželského páru měly uloženy. „Vítězný návrh dotvoří hrobové místo číslo 15 v čestném kruhu Ústředního hřbitova,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (47, ODS).



Slavný spisovatel, kterého proslavila díla Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či Směšné lásky a jeho prózy byly přeloženy do mnoha světových jazyků, zemřel loni v červenci. Jeho choť, která s městem spolupracovala na ztvárnění náhrobku, zesnula letos v září.



Kundera na počátku své literární kariéry obdržel Státní cenu Klementa Gottwalda. Pak byl ale ke komunistickému režimu kritický. V roce 1975 emigroval do Francie, kde už zůstal až do své smrti. V letech 1979 až 2019 byl zbaven československého reps. českého občanství.