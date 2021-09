Frekventovaná výpadovka z Brna na Svitavy bude od 22. září do 24. října průjezdná jen s podstatným omezením. Hradecká ulice se bude postupně v obou směrech opravovat v délce více než pěti kilometrů.

Práce se chystají od podjezdu Hapalovy ulice až za Globus. Doprava bude svedena vždy do tří zúžených pruhů.

Ředitelství silnic a dálnic bude nejprve opravovat jízdní pás ve směru na Svitavy a v tomto směru tak bude k dispozici pouze jeden jízdní pruh. Tato část potrvá do 3. října. Od 4. října do 24. října se situace otočí, takže na příjezdu do Brna se bude jezdit jedním pruhem.

Kolony budou

S ohledem na hustotu provozu lze očekávat, že se budou tvořit kolony - ráno směrem do Brna a odpoledne v opačném směru. Zcela se uzavře výjezd na Hapalovou v Řečkovicích a nájezd z Řečkovické i výjezd na ni.

Uzavřou Pisárecké tunely

Další velká uzavírka se v Brně chystá při opravách Pisáreckých tunelů. Stavba byla plánovaná na léto, ale kvůli průtahům při výběrovém řízení nezačala. Silničáři počítají se zahájením ještě letos, ale termín zatím není jistý.

Tunely se uzavřou dopravě zcela, a řidiči tak budou muset jezdit přes Nový Lískovec, což bude znamenat prakticky celodenní kolony na objízdné trase i v jejím okolí.

