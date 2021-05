Nyní opuštěný dům v Lomené ulici dříve fungoval jako ubytovna pro studenty. „Město objekt nabylo několik let zpět a od té doby tam nic není. Dům je v dobrém technickém stavu a my chceme vše stihnout do konce volebního období. Dali bychom tam samoživitele, ale také mladé dospělé z dětských domovů nebo handicapované,“ uvedl primátorčin náměstek Robert Kerndl. Nájemné by mohlo být podle něj snížené. U sociálních bytů v Brně je nájemné kolem 62 korun za metr čtvereční.

Na letošní rok jsou v plánu administrativní úkony jako projektová dokumentace pro výstavbu parkoviště a příjezdové komunikace nebo vypsání zakázek souvisejících s úpravami budovy. Stavební práce by měly začít příští rok.

Senioři, postižení i rodič s dětmi

„Proměna bytového domu z 80. let na objekt, který bude sloužit k trvalému bydlení seniorů, lidí s pohybovým postižením, mladých dospělých či matek s dětmi a jako chráněné bydlení, pokračuje,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Dům má osm nadzemních podlaží a suterén. Je v něm 40 bytů velikostí 1+1, 2+1 a 3+1. Celkové dispoziční řešení se měnit nebude. Výtah bude nutné rozšířit tak, aby ho bylo možné využít pro přepravu kočárků, elektronické rozvody budou modernizovány. „Uvažujeme také o případné výměně kuchyňských linek,“ dodal Kerndl.

VIDEO: Před časem Brno zrekonstruovalo pro bezdomovce 21 bytů.