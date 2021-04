Jen pro zkušené horolezce. Takový nápis by si s lehkou nadsázkou zasloužila malebná pěšinka vedoucí lesem z Komína do Bystrce. „Současná cesta vedoucí podél Svratky z Komína do Bystrce je v některých místech velmi obtížně průchozí, a to zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo rodiče s kočárky,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Molo i rampa

Až doposud museli chodci na několika místech přelézat přes kořeny stromů nebo zdolat velké kluzké kameny, které se tyčí těsně nad řekou Svratkou.

Pokud voda stoupla, bylo obtížné přejít stezku suchou nohou. Nebezpečná místa budou opravena, a to už v tomto roce. „Po celé délce stezky bylo vytipováno deset míst, která projdou úpravami,“ vysvětluje náměstek.

Problematické úseky vyřeší stavba malého mostu a rampy. Hned na začátku pěšiny bude vytvořen bezpečný vstup do vody. „V lokalitě Pláž bude instalována rampa, která umožní průchod i za zvýšené hladiny řeky, v lokalitách Přechod a Sráz překlene skalnaté výběžky lávka nad hladinou vody. V Komíně například vznikne u zastávky na Svratecké molo pro přístup k vodě,“ upřesnil Hladík.

Ještě letos

Ze stezky lze vystoupat i na rozhlednu Holedná, která se nachází ve stejnojmenné oboře a je oblíbeným turistickým cílem. Ocelová vyhlídková věž byla postavena teprve nedávno v roce 2020.

„Zhotovitel provede úpravy terénu za zhruba sedm milionů korun bez DPH. Se začátkem stavby se počítá během letošního jara, poté co bude podepsána smlouva. Hotovo by mělo být za šest měsíců od předání stavby,“ dodal Petr Hladík.