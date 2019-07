Štír

Ve finiši týdne záleží jen na vás, jak to dopadne. Pakliže se držíte v pozadí a plníte si svoje úkoly v normálním tempu, bude to fajn. Pokud se však mícháte do něčeho, co je náročné, konec týdne si pokazíte. Naštěstí si spravíte chuť při seznamování.