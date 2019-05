Tramvaje v úzké ulici nemají vlastní tramvajový pás, zpožďují se často až o desítky minut. „Současná situace nás velmi mrzí a děláme vše, co je v našich silách. Nicméně kritickou dopravní situaci nejsme schopni nijak ovlivnit. Dopravní podnik se snaží situaci řešit s odborem dopravy magistrátu,“ řekla mluvčí firmy Hana Tomaštíková.

Vliv na situaci má oprava Zábrdovického mostu a také zúžení ze čtyř pruhů na dva na průtahu kolem autobusového nádraží kvůli rekonstrukci křižovatky Dornychu s Plotní.

„Tlačíme na rychlejší dokončení této stavby. Omezení způsobuje kolony přes Hladíkovu až do Ostravské a sekundárně je ovlivněn provoz i v Táborské. Řidiči totiž raději volí trasu z Ostravské na Táborskou a Křenovou,“ uvedla Tomaštíková.

Uzavřít Táborskou

Minimálně chce dopravní podnik po odboru dopravy to, aby omezil průjezd spojkou z Ostravské do Křenové. Díky tomu by auta z Táborské snáze projela a neblokovala by tramvaje. „Ideální by bylo uzavřít Táborskou pro individuální dopravu mezi 7. a 8.30 hodinou, ale chápeme, že toto řešení je problematické,“ uvedla Tomaštíková.

Tramvajemi přitom od Juliánova jezdí výrazně více lidí než obvykle právě kvůli opravě Zábrdovického mostu. Stává se, že lidé raději vystoupí a jdou pěšky. Na další zastávce tak často nastoupí do tramvaje, které jela před tou, z níž vystoupili.

Problémy i jinde

Problémy kvůli husté individuální automobilové dopravě jsou v současnosti i na dalších místech v Brně. Například v Komíně je způsobuje uzavřený most přes Žabovřeskou, trolejbusové linky 25 a 26 či okružní autobusové linky zůstávají v kolonách v Židenicích na velkém městském okruhu i v době, kdy žádná stavba průjezd neomezuje.

