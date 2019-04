O tom, že se silničáři chystají vyvlastňovat, v Sokole věděli. Proces byl zahájen v pondělí. „Chápu, že neměli jiné zbytí. Ale bohužel, i když byly nachystané dohody, tak se zrušily, a hlavním důvodem je Nová Dukelská,“ uvedl starosta Sokola Husovice Josef Jiránek.

Jde o silnici, která by někdy v budoucnu mohla teoreticky vést z areálu Nové Zbrojovky. Silnice by vycházela z její severozápadní části přes motorárnu Zetoru, překonala by ulici bratří Mrštíků a vyústila v Provazníkově ulici na velkém městském okruhu. Úplně by změnila poměry v areálu Sokola, který by rozdělila.

V případě její stavby by Sokol přišel nejen o tělocvičnu, ale i o kuželnu a další prostory. „Nechali jsme si zpracovat studii na novou halu, kde by byly všechny dosavadní aktivity, cenový odhad je 160 milionů korun. Předchozí vedení města to odsouhlasilo, ale na schůzce s novým vedením to náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS) označil za nepřijatelné,“ řekl Jiránek.

Sokolové nevědí, na čem jsou

Sokolové tak nyní říkají, že nevědí, na čem jsou vzhledem k tomu, že budoucí existence Nové Dukelské není zcela jednoznačná. „Město ještě jedná s investory,“ podotkl Jiránek.

Pokud by Nová Dukelská nebyla, přišli by sokolové jen o tělocvičnu u silnice a za tu by chtěli adekvátní náhradu, jejíž stavba se odhaduje na 60 milionů korun. „Ještě budeme jednat s ŘSD dále o ceně. Uvidíme, zda dojde k dohodě," řekl Jiránek.

Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala v pondělí uvedl, že silničáři již vyčerpali všechny možnosti vedoucí k dohodě a už nemají čas, pokud má stavba začít na přelomu letošního a příštího roku.

Nejpozději do 60 dnů by měl být proces vyvlastnění dokončen a ŘSD by mělo tělocvičnu v předběžné držbě. Poté by nezávislý arbitr rozhodl, kolik je potřeba zaplatit. „Bohužel, jeho prohlášení vneslo zmatek mezi naše členy, kteří řeší budoucnost. Nebylo příliš šťastné,“ uvedl Jiránek.

