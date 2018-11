Blíženci

Udělejte si pořádek, co se týče partnerského majetku či majetku v podnikání. To, co se teď ještě jeví jako pohoda, se pro vás může už zítra stát černou můrou. Myslete na to, že stále platí ono okřídlené: důvěřuj, ale prověřuj. Na nic tedy nečekejte.