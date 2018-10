Na veletrhu, který trvá od úterý do pátku, jsou zástupci více než 400 univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Pořadatelé očekávají, sem zavítají tisíce studentů. Vedle českých škol mají zastoupení i zahraniční univerzity, včetně čínských.

Univerzity v lanaření nových studentů spoléhají především na ty, kteří již na škole studují, a mohou svým mladším kolegům předat osobní zkušenost.

Newyorské metro i obrněnci

S bojovými vozidly dorazili na brněnské výstaviště zástupci Univerzity obrany, kteří studentům předvedli také nácvik slaňování a osvobození rukojmí. Prvky virtuální reality uplatní v doprovodném programu Univerzita Pardubice i Vysoké učení technické v Brně. Pražská i brněnská technika představují také roboty.

Stánek Masarykovy univerzity zase odráží změnu vizuálního stylu školy, která má nové logo i propagační grafiku.

Soukromá University of New York in Prague (UNYP) dokonce přivezla do Brna i vagón newyorského metra.

Předvádí se i zaměstnavatelé

Novinkou letošního ročníku je prezentace Jihomoravského kraje a jeho předních zaměstnavatelů. Studenti mohou navštívit stánky významných technologických firem, setkat se s jejich zaměstnanci a zjistit informace o praxích, stážích a profesním uplatnění.

