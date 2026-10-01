Žena s psychickými problémy vyhledala pomoc organizace nabízející alternativní terapeutické postupy. „Tam byla podle svých slov nucena zaujímat určité polohy, při nichž na ni bylo působeno fyzickou silou a různými předměty. Utrpěla přitom podlitiny,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.
Aby policisté mohli vyloučit, že by se za terapeutem skrýval sadista, potřebují spolupráci veřejnosti. „Žádáme osoby, které se v minulosti v Brně účastnily obdobných terapeutických sezení a mají k jejich průběhu informace významné pro trestní řízení, aby se obrátily na policii prostřednictvím linky 158 nebo nejbližší policejní služebny,“ vyzvala veřejnost mluvčí.
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