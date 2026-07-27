„Požár vypukl v bytovém domě, nasadili jsme tři vodní proudy, podařilo se jej lokalizovat okolo 15. hodiny. Nyní jej dohašujeme a odvětráváme prostory. Do péče záchranářů jsme předali asi 18 lidí, evakuovaných je ale více,“ uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.
Pro záchranáře jde o mimořádnou událost, na místě je i velkokapacitní sanitka. „V péči máme necelé dvě desítky pacientů, kteří se nadýchali zplodin hoření nebo mají stresovou reakci,“ doplnila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Vedení města na facebookovém profilu upozornilo, že by lidé neměli větrat, a pokud možno ani nevjíždět do centra města na Komenského náměstí, aby měli hasiči dostatek prostoru.