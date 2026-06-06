„Muž, který byl podezřelý z vraždy z minulého týdne v Havířově, zemřel. Na základě výsledku soudní pitvy se jednalo o přirozené úmrtí bez účasti další osoby," potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Krajští kriminalisté se okolnostmi tohoto případu i nadále zabývají a s největší pravděpodobností dojde k jeho odložení, jelikož podezřelá osoba zemřela.
K šílenému incidentu došlo v bytě v nejvyšším pátém patře bytového domu na Dlouhé ulici v sobotu. „Zabouchal mi na dveře soused, vyděšený, zmatený, jen v trenýrkách. Že se zrovna holil, když ho z bytu ten od vedle vytáhl, vběhl dovnitř a zabouchl dveře. A teď mu demoluje byt,“ řekla Blesku žena, která seniorovi otevřela. „Volala jsem policii, to jsem ještě netušila, že útočník té paní ubližuje,“ hlesla.
Když se přivolaní policisté do bytu dostali, agresor ještě stále seniorku napadal. „Muže zpacifikovali a zadrželi,“ uvedla policistka Soňa Štětínská. Ženě již ale nebylo pomoci. „Utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ dodal záchranář Lukáš Humpl. Rozběsněný muž patrně útočil nožem.
„Nyní není schopen procesních úkonů byl umístěn do specializovaného zařízení,“ doplnila po činu Soňa Štětínská. Nyní ale zdá se zasáhla vyšší moc, agresor na psychiatrii zemřel.
Muž byl podle svědkyně dvoumetrový vazoun, jehož se sousedé báli. „Podivně monotónně mluvil, nosíval u sebe viditelně nůž. S tím jak vypadal a s tou jeho psychiatrickou historií budil respekt,“ řekla žena.
„Potkávali jsme ho často, jak se loudá kolem baráku, nebyl to typ člověka, se kterým je radno se bavit,“ řekli lidé z obchůdku pod domem.
Útočník měl za sebou údajně bohatou historii pobytů v psychiatrických zařízeních. Nejakou dobu měl pobývat i v léčebně v Opavě. „Naposledy ho odváželi po jeho běsnění přesně před rokem. To si ale tehdy demoloval vlastní byt. Proto jsem se lekla, když jsem slyšela ty rány z vrchního patra znova,“ řekla Blesku sousedka, která pomáhala seniorovi.
Spekulace lidí o přítomnosti dítěte během činu se ukázaly jako liché. Kromě útočníka, napadených manželů a svědkyně byl dům v podstatě prázdný.