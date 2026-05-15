Drama se odehrálo na konci srpna loňského roku po 23. hodině. Mykhail se podle svých slov opil a šel na nádraží. Proč? To neví ani on.

Tam se pohádal s jiným mužem, kterého viděl poprvé v životě. Mladík chtěl z konfliktu vycouvat a spěchal z nádraží pryč. Mykhail se hnal za ním a když se mu naskytla možnost, zarazil sokovi nůž do břicha.

Nic si nepamatuje

„Byl jsem opilý a vůbec si to nepamatuji, vysvětloval v pátek před soudem obžalovaný. Stejným tvrzením pak vysvětloval i to, proč těžce zraněnému neposkytl první pomoc.

Tu naštěstí zraněnému poskytl náhodný svědek. „Když jsem to viděl, požádal jsem řidiče nedalekého autobusu o lékárničku a šel jsem mu pomáhat. Záchranáře si zraněný přivolal ještě před tím, než ztratil vědomí,“ řekl svědek.

Jeho pomoc se ukázala jako klíčová. „Poškozený ztratil 700 až 800 mililitrů krve. Nezemřel jen díky okamžité pomoci,“ zdůraznila státní zástupkyně, která upozornila, že obžalovaný byl v minulosti kvůli výtržnictví vykázán na tři roky z České republiky.  Po uplynutí doby se pak vrátil. Nyní mu hrozí až 18 let vězení.

