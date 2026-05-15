Drama se odehrálo na konci srpna loňského roku po 23. hodině. Mykhail se podle svých slov opil a šel na nádraží. Proč? To neví ani on.
Tam se pohádal s jiným mužem, kterého viděl poprvé v životě. Mladík chtěl z konfliktu vycouvat a spěchal z nádraží pryč. Mykhail se hnal za ním a když se mu naskytla možnost, zarazil sokovi nůž do břicha.
Nic si nepamatuje
„Byl jsem opilý a vůbec si to nepamatuji, vysvětloval v pátek před soudem obžalovaný. Stejným tvrzením pak vysvětloval i to, proč těžce zraněnému neposkytl první pomoc.
Tu naštěstí zraněnému poskytl náhodný svědek. „Když jsem to viděl, požádal jsem řidiče nedalekého autobusu o lékárničku a šel jsem mu pomáhat. Záchranáře si zraněný přivolal ještě před tím, než ztratil vědomí,“ řekl svědek.
VIDEO: Jan Malaník: Vražda, která se vyřešila díky štrůdlu.
Jan Malaník: Vražda, která se vyřešila díky štrůdlu Videohub
Jan Malaník: Vražda, která se vyřešila díky štrůdlu Videohub