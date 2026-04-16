Ke konfliktu došlo před vstupem do budovy nádraží. Na Hartmanna se tam obrátil zjevně opilý žebrák, který chtěl peníze. Aby se ho zbavil, Hartman do něj lehce strčil. To ale stačilo, aby žebrající muž upadl na zem. Nezůstal tam ale dlouho. Po malé chvíli se vrátil jako bumerang.
Operace mozku
To už Hartmanna zřejmě namíchlo a žebráka odstrčil vší silou. Ten odletěl jak hadrová panenka a hlavou se uhodil o obrubník. Poté zůstal na chodníku bezvládně ležet.
„Přivolána musela být záchranná služba. Ta poškozeného převezla do nemocnice, kde se podrobil operaci mozku. Poté byl ještě dalších 10 dnů v bezvědomí. V nemocnici strávil přibližně měsíc,“ upozornila soudkyně Halina Černá.
Stíhán za výtržnictví
Hartmanovi přitížilo, že byl už před tímto incidentem stíhán v jiném případě pro výtržnictví. „Navíc moc dobře viděl, v jakém stavu se poškozený nacházel, měl na to brát ohled,“ přisadila si státní zástupkyně.
Obhájce Hartmana žádal na soudu, aby se znovu zjišťovalo, zda odstrčení přímo souviselo s následky, to ovšem tříčlenný soudní senát zamítl. „Navíc je potřeba si uvědomit, že kdyby poškozený obžalovaného neoslovil, nikdy by k této situaci nedošlo,“ zdůraznil obhájce.
V podstatě ve stejném duchu mluvil před soudem i Hartmann. „Nechtěl jsem mu ublížit. Jen jsem ho chtěl odstrčit, aby mne neobtěžoval,“ řekl.
Krajský soud v Brně odvolání zamítl. „Obžalovanému hrozil trest dva až osm let vězení, 38 měsíců je tak ve spodní hranici sazby. Trest tak není nepřiměřeně přísný. V platnosti zůstává i úhrada nákladů zdravotní pojišťovny ve výši 141 535 korun,“ dodala soudkyně. Rozsudek je tak pravomocný.
