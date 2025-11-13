Youtuber se nejprve v roce 2021 seznámil s Elou (12). Po krátkém seznámení jí poslal své nahé fotky a totéž chtěl i od ní. Když mu vyhověla, začal se s ní udržovat sexuální poměr.

Soud rozhodl o trestu pro zvrhlíka: Několik let svazoval a ocucával kluky

Zvýšená bezpečnostní opatření provázela 20. srpna 2024 líčení u Krajského soudu v Brně, kde byl Martin B. (42). uznán viným ze sexuálního obtěžování čtyř nezletilých chlapců.

Zneužil i sestřenici

Postupně se mu začaly ozývat další dívky, u kterých postupoval stejně. Nejdřív chtěl školačky vidět nahé, a když se mu zamlouvaly, souložil i s nimi. Celkem takto prznil pětici dívek, z nichž jedna byla dokonce jeho vlastní sestřenice! Sexuálně s nimi žil až do roku 2023.

„Ještě v době, když už byl stíhán policií, udržoval i nadále sexuální vztah s jednou z nich,“ upozornil před Krajským soudem v Brně státní zástupce. Ten zároveň dodal, že se mladík dopustil jednoho zločinu a čtyř přečinů a hrozil mu trest až osm let vězení.

Zneužíval kluky ze základky: Za orální sex jim Marek kupoval rachejtle

Marek Pospíšil (vyšší) musí na dva roky za mříže, kvůli sexuálnímu zneužívání nezletilých chlapců.

Chtěl podmínku

Youtuber sexuální styky přiznal a uznal vinu. Byl ale přesvědčen, že by podmíněný trest byl dostatečný. „Se všemi jsem udržoval intimní poměr bez jakéhokoliv násilí. Nepodmíněný trest mi proto přijde nepřiměřený,“ hájil se ve čtvrtek u soudu.

S tím nesouhlasil státní zástupce: „U mladých lidí téměř vždy prosazuji podmíněné tresty, a to proto, aby dostali šanci. V tomto případě je ale nepodmíněný trest na místě. Dvacet měsíců vězení není rozhodně nepřiměřených. Podmínka by byla výsměchem pro poškozené,“ zdůraznil.

Soudce chtěl sex po nezletilé, dostal podmínku: Uspěl s odvoláním

Brněnský soudce Karel K. u frýdecko-místeckého okresního soudu. Sexuální nátlak odmítá.

Soudkyně Markéta Jirsová to viděla podobně a při potvrzení rozsudku směrem k odsouzenému řekla. „Neustále se odvoláváte, že to bylo bez násilí, ale to už zohlednil soud prvního stupně. Nebyl byste ohrožen sazbou od jednoho roku do osmi let, ale pěti až dvanáctiletým trestem,“ zdůraznila soudkyně. Rozsudek je pravomocný.

VIDEO: Sexuální predátor si natáčel sex se ženami ze seznamky, masturboval na veřejnosti, jednu ženu vydíral a hrozil jí fyzickým násilím.

Video
Video se připravuje ...

Sexuální predátor si natáčel sex se ženami ze seznamky, masturboval na veřejnosti, jednu ženu vydíral a hrozil jí fyzickým násilím. Policie ČR