Youtuber se nejprve v roce 2021 seznámil s Elou (12). Po krátkém seznámení jí poslal své nahé fotky a totéž chtěl i od ní. Když mu vyhověla, začal se s ní udržovat sexuální poměr.
Zneužil i sestřenici
Postupně se mu začaly ozývat další dívky, u kterých postupoval stejně. Nejdřív chtěl školačky vidět nahé, a když se mu zamlouvaly, souložil i s nimi. Celkem takto prznil pětici dívek, z nichž jedna byla dokonce jeho vlastní sestřenice! Sexuálně s nimi žil až do roku 2023.
„Ještě v době, když už byl stíhán policií, udržoval i nadále sexuální vztah s jednou z nich,“ upozornil před Krajským soudem v Brně státní zástupce. Ten zároveň dodal, že se mladík dopustil jednoho zločinu a čtyř přečinů a hrozil mu trest až osm let vězení.
Chtěl podmínku
Youtuber sexuální styky přiznal a uznal vinu. Byl ale přesvědčen, že by podmíněný trest byl dostatečný. „Se všemi jsem udržoval intimní poměr bez jakéhokoliv násilí. Nepodmíněný trest mi proto přijde nepřiměřený,“ hájil se ve čtvrtek u soudu.
S tím nesouhlasil státní zástupce: „U mladých lidí téměř vždy prosazuji podmíněné tresty, a to proto, aby dostali šanci. V tomto případě je ale nepodmíněný trest na místě. Dvacet měsíců vězení není rozhodně nepřiměřených. Podmínka by byla výsměchem pro poškozené,“ zdůraznil.
Soudkyně Markéta Jirsová to viděla podobně a při potvrzení rozsudku směrem k odsouzenému řekla. „Neustále se odvoláváte, že to bylo bez násilí, ale to už zohlednil soud prvního stupně. Nebyl byste ohrožen sazbou od jednoho roku do osmi let, ale pěti až dvanáctiletým trestem,“ zdůraznila soudkyně. Rozsudek je pravomocný.
