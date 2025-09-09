O dalším trvání vazby rozhodoval soudce Městského soudu v Brně v neveřejném zasedání. „Soud shledal, že existují důvody vazby předstižné a útěkové, proto ponechal obviněného ve vazbě,“ řekla po úterním ednání dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Soud tak měl obavy, že by mladík mohl dál pokračovat v páchání trestné činnosti nebo uprchnout. Novinky.cz zjistily, že mladík má kořeny v Itálii, odkud pochází část jeho rodiny. V případě propuštění by se tak teoreticky mohl ukrývat v zahraničí.
Pokus o zapálení synagogy v Brně a velebení teroristů! Policie zadržela pět mladých, většině ještě není 18
Chtěli i vraždit
Skupinu mladých lidí, z nichž někteří ještě chodí na základní školu, rozprášili policisté letos v červnu. Nejaktivnější z džihádem poblouzněných dětí byl právě tento mladík. S komplicem se měl mimo jiné pokusit zapálit brněnskou synagogu a společně s dalším členem skupiny, kterému dokonce nebylo ještě ani 15 let, chtěli zavraždit bezdomovce. Toho zachránilo jen to, že předstíral smrt.
Na krku má pět trestných činů
Mladík je nyní obviněn z pěti trestných činů v čele s pokusem vraždy a pokusem teroristického útoku, za což mu hrozí maximálně deset let. To je vrchní sazba u činů spáchaných mladistvými.
Spojila je nenávist
Mladé lidi spojila nenávist na internetu. Na sociálních sítích opěvovali teroristy z Islámského státu (ISIS). Vyhrožovali, jak budou stínat hlavy. Doma měli dýky, mačety a sekery. Mimo propagaci ISIS šířili nenávist i vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě.
„Jejich příspěvky měly značnou sledovanost, a tedy značný dosah. Propagovaly ideologii ISIS, a to jak sdílením přímo konkrétních záběrů z teroristických útoků či sdílením písní oslavující ISIS, tak odkazy na hlavní představitele ISIS,“ řekla už v červnu Lastovecká.
Na „džihádisty“ si došlápla Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě spolu s BIS. Výsledkem bylo zadržení pěti teenagerů, některým přitom ještě nebylo ani 15 let.
