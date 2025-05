Až 20 let vězení, nebo výjimečný trest hrozí středoškolákovi Danielu Š. (20), který loni v říjnu brutálně zavraždil muže (†32). S tím se seznámil v jednom z brněnských barů. Prožili spolu noc, ráno se ale mladík nevyrovnal s homosexuální zkušeností a na muže zaútočil. Bodnul ho 80krát!

Po návratu z nočního podniku došlo mezi oběma muži k sexuálním hrátkám. Danielovi Š. se to však přestalo líbit, proto je ukončil. Nad ránem se probudil a podle obžaloby se cítil ponížený. V kuchyni uchopil nůž s 21 centimetrů dlouhou čepelí a s výkřikem: „Kurvo!“ zaútočil na ležícího muže.

Bodal jako smyslu zbavený

„Ten se snažil vstát, obžalovan jej začal bodat do obličeje, krku, trupu a rukou. Nakonec uchopil kytaru a udeřil s ní napadeného,“ uvedla žalobkyně Eva Žďárská. Celkem napočítali patologové na těle zavražděného 80 bodných a bodně řezných ran. Po činu vyskočil z okna přízemního domu a uprchl do Velkého Meziříčí. Poté se přihlásil policii.

Seznamoval se s muži i ženami

Otřesná vražda se stala loni v říjnovou sobotu v ranních hodinách. Policisty do bytu v Hrnčířské ulici v Brně zavolal pronajímatel bytu, kterého probudil hluk. „Přivolaná policejní hlídka vstoupila do bytu a v zadní místnosti našla tělo muže v tratolišti krve,“ uvedl po činu vedoucího odboru obecné kriminality Luděk Blahák.

Mladík podle znalců byl v době vraždy silně opilý, mohl však rozpoznat nebezpečnost svého činu. Posudek sexuologa popsal mladíkovo chování jako promiskuitní, kdy navazoval krátké intimní vztahy s muži i ženami.

Přiznal se a litoval

U Krajského soudu v Brně středoškolák Daniel přiznal vinu a litoval. Proces tak proběhne bez dokazování. „Ten večer jsem nebyl sám sebou, nerozumím, co se stalo. Je to obrovská tragédie, nepřál jsem si takový konec, chci poprosit o slitování,“ řekl soud obžalovaný. Rozsudek by mohl padnout ještě během dnešního dne.

Mladíkovi hrozí až 20 let, žalobkyně žádá trest v rozmezí 16 až 17 let. K řízení se připojili i rodiče a bratr zavražděného, žádají nemajetkovou újmu každý 900 tisíc korun.

VIDEO: Kamery zachytily pachatele, který po vraždě v Brně prchla oknem.