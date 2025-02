„Pětice nezletilých a mladistvých osob, která je podezřelá z protiprávního jednání, teď čeká na ustanovení obhájců a následně další procesní úkony,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Hrozí jim obvinění z vydírání, výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. Policie zároveň vyšetřuje přestřelky na sociálních sítích a nevylučuje obvinění z nebezpečného vyhrožování.

Bek: Na vině jsou i rodiče

Po dvou týdnech od napadení školačky dorazil v pondělí do Hodonína ministr školství Mikuláš Bek (STAN) Na ZŠ Vančurova, kam docházela napadená dívka a také školačka, která plánovala vražedné útoky na spolužáky, se setkal s řediteli místních škol a starostou. K incidentu na hřišti uvedl, že v tomto případě je zodpovědnost na straně rodičů.

„Zodpovídají za to, jací lidé z jejich dětí vyrůstají. Samozřejmě škola hraje významnou roli ve zlepšování prevence chování, ale klíčová je role rodiny,“ zdůraznil ministr.

Psychologové do škol od 180 žáků

Bek také podtrhl roli školních psychologů a speciálních pedagogů. „Psychologové by se od příštího roku mohli dostat do většího okruhu škol. Standardní úvazek by mohl být ve školách od 180 dětí. Ostatní školy by nadále měly možnost využívat psychologa jako součást podpůrných opatření,“ řekl ministr.

Video Video se připravuje ... Brutální šikana školačky (12) v Hodoníně Internet

Ředitel má důvěru

V Hodoníně se objevila petice, která požaduje odvolání ředitele ZŠ Vančurova Andreje Pavlíků, kam docházela šikanovaná dívka i školačka, která plánovala vražedné útoky na spolužáky. Starosta Hodonína Libor Střecha po setkání s ministrem zopakoval, že ředitel má důvěru vedení města.

Zavedou kurzy sebeobrany?

„S dětmi a jejich rodiči jsme měli speciální intervenci s psychology. Já jsem poučil děti, jak se mají v obdobných situacích chovat, a zvažujeme další preventivní programy. Například kurz sebeobrany, což vyšlo z debaty s dětmi, které chtějí umět se aktivně bránit,“ uvedl ředitel Andrej Pavlíků.

Strážníci se nyní mají více zaměřit na místa, kde se děti a mládež scházejí ve volném čase. „Městská policie má povinnost monitorovat všechna místa, která se mohou zdát problematická. Dostali indicie, aby sledovali i případné shromažďování mladistvých, které by mohlo vést k podobným případům,“ řekl starosta.

Kdy policejní vyšetřování skončí, není zatím známo. Na jeho závěry čeká také školní inspekce, která poté plánuje situaci v Hodoníně prošetřit.