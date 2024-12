Podle sousedů se téměř dvacetileté soužití změnilo v posledních letech v horor. Jaromír, kterému zemřela manželka a tragicky zahynul syn, se začal utápět v alkoholu.

Pít začala i jeho družka, což jí paradoxně vyčítal. Když se dostal do ráže, zněly domem sprostá slova, řev a rány. „Bylo to prakticky na denním pořádku. Když jsem šel spát, dával jsem si do uší špunty,“ svěřil se jeden ze sousedů.

V hlavní roli alkohol

Letos 31. května se Jaromír vrátil z „nákupu.“ Postupně se posilnil téměř deseti pivy. Když zjistil, že mu doma družka vypila jeden a půl litru vína, nastalo peklo. Ženu měl bít francouzskou holí, dupat na ni a kopat ji. Vážně raněnou ji nechal hodiny bez pomoci a koukal se na televizi.

„Poškozená měla podlitiny na mnoha místech těla a sériové zlomeniny žeber na obou stranách hrudníku. V důsledku napadání vdechla žaludeční obsah a zemřela,“ řekl žalobce Marek Vagai.

Obžalovaný: Jen pár facek a kopanec

Jaromír K. se dušoval, že družku surově nenapadl. „Přišel jsem domů a ona ležela, byla od krve. Dal jsem jí pár facek, pak přes prdel holí. No a taky jsem jí kopl do boku,“ přiznal soudu. Znalci ale konstatovali, že většinu zranění si žena nemohla udělat sama.

Na lavici obžalovaných působil senior dezorientovaně a sklesle. „Nepamatuji si,“ zněla jeho nejčastější odpověď na otázky soudu. Hrozí mu trest od 8 do 16 let vězení. Soud vyslechne ještě svědky, poté padne verdikt.

VIDEO: Josef Mareš o případu Anety Rodové