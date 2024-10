Střelec

I když to u vás nebývá zvykem, začnete se zajímat o finanční otázky a zabezpečení rodiny. Člověk by měl mít určitou rezervu, proto ji vytvoříte a zapracujete na ní. A to nebude problém, protože se vám daří prosperovat. Kariérní růst jede na plné obrátky.