Uprchlík ve stříbrném Volkswagenu projížděl vinařskou obcí vysokou rychlostí, kašlal na značky a ohrozil několik dalších motoristů. „Po nezdaru setřást muže zákona v uličkách obce, se pokusil prvosledové hlídce ujet přes pole. Tam už ale policisté na nic nečekali a proti nebezpečnému řidiči použili PIT manévr,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Šofér (42) se ale ani poté nehodlal vzdát. Jenže se přepočítal. V mírné levotočivé zatáčce vjel do kukuřičného pole, prorazil drátěný plot a vzal to přes pět osázených řad vedení vinné révy. Zkusil ještě běh a úkryt mezi révou, leč marně. Poté, co skončil v poutech, bylo jasné, proč se snažil uniknout.

Zákaz řízení až do roku 2033

„Zadržený šofér měl několik platných zákazů řízení, přičemž poslední byl až do konce roku 2033. Na místě navíc muž odmítl test na omamné a psychotropní látky,“ vysvětlil mluvčí.

Recidivistovi hrozí trestní stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání s perspektivou až dvou let v base.