Jeden z dvojice pachatelů se vyhýbal nástupu do vězení. Pro své „podnikání“ měl i svéráznou výmluvu. „Policistům prozradil, že touto činností získával prostředky, aby vycestoval do zahraničí a mohl se tak vyhnout vězení. Místo snu o možném opuštění republiky tak putoval přímo do vězení," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Jeho parťák je stíhaný na svobodě.

Muži nakupovali kvalitní drogu přes elektronickou komunikaci v zahraničí. Dále ji upravovali a přeprodávali dealerům. „Jednoho z mužů policisté zadrželi poté, co odnášel od svého komplice asi 100 gramů zakázané látky. Další téměř kilogram jim pak vydal druhý z podezřelých, kterého zadrželi v místě bydliště,“ dodal policista. Oba pachatelé už byli v minulosti kvůli drogám stíhání.

Video Video se připravuje ... Muž si chtěl vydělat prodejem drog na útěk do zahraničí: Už sedí za mřížemi Policie ČR

Pervitin za miliony korun

Policie zabavila více než kilogram pervitinu v krystalech pravděpodobně ve špičkové kvalitě. Podle prvotních odhadů kriminalistů by zajištěná droga měla na ilegálním trhu hodnotu několika milionů korun. Kriminalisté na případu dále pracují.