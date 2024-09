Střelec

Jste-li stále single a už vás to nebaví, pohybujte se více ve společnosti. I v pondělí si můžete vyrazit za sportem nebo do kina. Na veřejných místech se dáte do řeči s milou osůbkou a pozvete ji na rande. Nyní jste velmi výřeční, proto se nedočkáte odmítnutí.