Kuriózní situaci zažili policisté v brněnské Kníničské ulici. Když zastavili při silniční kontrole náhodného řidiče (38), hned šel za nimi a řekl jim, ať si ho hned odvezou do vězení. V autě přitom vezl dvě malé děti.

Sotva policisté zapnuli majáky, řidič okamžitě ukázkově zajel s autem ke krajnici. Policisty vzápětí překvapil. „Rozešel se přímo k nim s tím, že si ho mohou rovnou odvést,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.



Přesto policisté muži vyhověli a zavolali jim jejich příbuzné. Šofér měl totiž „na krku“ víc problémů.

„Řidičský průkaz měl v blokaci, měl pozitivní zkoušku na alkohol, na drogy ji odmítl. Zřejmě by také nedopadl nejlépe, v kufru měl totiž použité injekční stříkačky. Navíc bylo po něm vyhlášeno pátrání, neboť se vyhýbal nástupu do vězení. Putoval tedy přímo do brněnské věznice,“ dodal Vala.

VIDEO: Motorkář pod vlivem drog se v Brně snažil ujet policistům.