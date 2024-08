Až dosud měl šest záznamů v rejstříku trestů, nyní si připsal sedmý, zatím nejvážnější. Krajský soud v Brně poslal ve středu Lukase E. (30) na 6,5 roku do věznice za to, že loni v červenci zmlátil v Břeclavi strážníka Jana Š. jeho vlastní zbraní. Navíc ho ohrožoval i ulomenou násadou od smetáku.

Drama, jehož část zachytila kamera, se odehrálo 23. července poblíž zimního stadionu. Strážník Jan Š. jel svévolně, tedy bez jakéhokoliv pokynu od nadřízených, se svým kolegou za Lukasem E., aby s ním dořešil jeho přestupek z předchozího dne.



Co se přesně při příjezdu strážníků odehrálo, je nejasné.upozornila soudkyně Dagmar Bordovská.

Podle strážníka Jana Š. byl Lukas E. značně agresivní a mával kolem sebe nožem. „Snažili jsme se ho zklidnit, ale nepodařilo se nám to. Vystoupili jsme proto z auta a za pomoci hmatů a chvatů jsme ho dostali na zem,“ uvedl už dříve před soudem napadený strážník.



V okamžiku, kdy si sáhl pro pouta, se mu Lukas E. vysmekl. Strážníkovi navíc sebral jeho teleskopický obušek.pokračoval strážník.

Lukas E. pak několikrát zaútočil teleskopem na hlavu strážníka. Ten většinu úderů vykryl rukou. Jednu ránu do hlavy ale dostal. „Vykryl jsem asi devět nebo deset ran, pak mne trefil. Rozsekl mi čelo a okamžitě se mi spustila krev,“ popsal situaci strážník.



Jeho kolega zatím přivolával posily, do potyčky se nezapojoval. Možná proto, že byl téměř o dvě hlavy menší než oba „kohouti“, a částečně i zřejmě kvůli tomu, že jeho výzbroj tvořily hlavně pokutové bločky.řekl druhý ze strážníků.

Lukas E. obušek po útoku odhodil přes plot a šel pryč. Když ale viděl, že má strážníky v patách, popadl volně položený smeták, přelomil u něho násadu a tu následně použil jako kopí na Jana Š.. Strážník se ubránil jen díky tomu, že agresora postřelil ze služební zbraně.



Rozlíceného Lukase to kupodivu hned nezastavilododal Jan Š.. Agresora následně zadrželi policisté.

Krajský soud mu mohl uložit trest v rozmezí 5 až 12 let vězení. „Rozhodli jsme se pro 6,5 roku ve věznici s ostrahou, tedy v jeho první čtvrtině, a to z důvodu, že není zřejmé, co se na počátku odehrálo,“ vysvětlila soudkyně. Rozsudek zatím není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci.