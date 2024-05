Až 12 let vězení může vyfasovat od Krajského soudu v Brně Lukas E. (30). Je obžalovaný, že loni v červenci zbil v Břeclavi strážníka jeho teleskopickým obuškem. Navíc se ho zlomenou násadou od smetáku snažil bodnout do krku.

Hodně divoké bylo nedělní ráno 23. července loňského roku v Břeclavi poblíž oděvních závodů. Dvojice strážníků vyjela za Lukasem E. (30), aby s ním dořešila přestupek z předchozího dne. Situace se ale brzy tak vyhrotila, že jeden ze strážníků měl obavy o vlastní život.



Pepřák na něj nepůsobil

„Už když jsme přijížděli, byl značně podrážděný a mával nožem směrem k nám. Snažili jsme se ho zklidnit, ale nepodařilo se nám to. Vystoupili jsme proto z auta a za pomoci hmatů a chvatů jsme ho dostali na zem,“ uvedl v úterý před soudem napadený strážník.

V okamžiku, kdy si sáhl pro pouta, se mu Lukas E. vysmekl. Strážníkovi navíc sebral jeho teleskopický obušek. „Vytáhl jsem proto pepřový sprej a nastříkal mu ho do očí. On si je ale jen protřel a řekl, že to na něj nepůsobí,“ pokračoval strážník.



Devět ran obuškem

Násilník se poté snažil strážníka zasáhnout teleskopickým obuškem do hlavy. „Vykryl jsem asi devět nebo deset ran, pak mne trefil. Rozsekl mi čelo a okamžitě se mi spustila krev. Vystřelil jsem proto ze služební zbraně varovný výstřel,“ řekl napadený strážník.

Lukas E. poté obušek hodil přes plot a odcházel pryč. Cestou ho ale zaujal smeták, u kterého přelomil násadu a tu následně použil jako kopí. „Snažil se mne bodnout do krku. Opakovaně jsem ho varoval, že střelím, ale on toho nedbal. Křičel, ať ho zastřelím, nebo že on zabije mě,“ pokračoval strážník.



Postřelil ho do boku

Jeho kolega zatím přivolával posily, do potyčky se nezapojoval. Možná proto, že byl téměř o dvě hlavy menší než Lukas E., a částečně i zřejmě kvůli tomu, že byl vyzbrojen jen pokutovými bločky. „Zbraň jsem u sebe neměl,“ řekl druhý ze strážníků.

Rozlíceného Lukase zpočátku nezastavil ani výstřel, který od strážníka dostal do boku. „Pokračoval dál v útoku. Pak se najednou zarazil se slovy: „Au ty k…., tys mě střelil a pak teprve přestal,“ dodal strážník. Agresora následně zadrželi policisté.



„Musel jsem se svým zraněním okamžitě do nemocnice. Na neschopence jsem byl do 10. srpna,“ upřesnil napadený strážník. Lukas E. je obžalován ze tří trestných činů, z toho dvou zločinů.

U soudu seděl u výpovědí strážníků netečně. Dotazoval se jich jen, kam podle nich ukryl nůž, který měl mít u sebe na počátku konfliktu, a trval na tom, že se ho strážníci nepokusili legitimovat.

