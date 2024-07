Loni v září v rauši zaútočil František Oláh (38) v brněnských Židenících na školačku nožem a bodl jí do krku. Motivem děsivého činu měl být jeho pocit, že se mu dívka směje. Přitom od roku 2021 zaútočil na 13 žen, přesto dál běhal po svobodě! K tomu nejspíš „přispěl“ i posudek znalce-psychiatra.

Znalec rok před Oláhovým téměř vražedným útokem na školačku napsal, že muž závislý na drogách není nebezpečný a nepotřebuje žádné léčení. Přitom Krajský soud v Brně letos v červnu konstatoval, že Oláh trpí závažnou sexuální deviací. Kromě 16 let za mřížemi mu proto uložil i pobyt v zabezpečovací detenci.

Útočil panenkou i cigaretou

Oláh začal útočit na ženy v centru Brna už od listopadu 2021. U prvních pěti žen byla situace vždy podobná. Přistoupil k nim a bil je do hlavy plastovou panenkou. Někdy útok doprovodil i komentářem, že »to mají za to, aby si to pamatovaly«. Obětem způsobil menší tržné rány či podlitiny.

Podle znalce nebyl nebezpečný

Na další dvě ženy zaútočil v lednu 2022 údery do hlavy nástrojem připomínajícím tyčovou anténu. V březnu téhož roku pak o přistoupil k další napadené a típl jí cigaretu o tvář.

Městský soud v Brně mu za ublížení na zdraví a výtržnictví uložil 10 měsíců vězení s dvouletou podmínkou. Státní zástupkyně i Oláh se na místě vzdali práva na odvolání.

„Dozorová státní zástupkyně v rámci pečlivě vedeného dozoru nechala k osobě obviněného vypracovat znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Znalec psychiatr konstatoval, že v té době pobyt obviněného na svobodě nebyl nebezpečný a nevyžadoval ochranné léčení,“ uvedla pro server novinky.cz muvčí městského státního zastupitelství v Brně Barbora Vrzalová Jančíková.

Byl na pervitinu

Po dalších útocích soudu došla trpělivost a v červnu 2023 poslal Oláha na 14 měsíců za mříže. Sečetl mu předchozí prohřešky s dalším útokem na ženu v brněnském obchodním centru. Té nejprve vulgárně nadával a pak ji udeřil otevřenou dlaní přes obličej a poranil jí při tom oko.

U soudu Oláh uvedl, že byl tři měsíce na psychiatrii na léčení, ale pak odešel, protože to podle něj už stačilo. „Na přímý dotaz státní zástupkyně obžalovaný uvedl, že nadále užívá pervitin. Chtěl by se zbavit závislosti, na druhou stranu ale pervitin chce brát, takže neví,“ stojí v odsuzujícím verdiktu.

Oláh se proti rozsudku odvolal a zůstal na svobodě. U nádraží pak napadl skupinku žen a jedné rozbil brýle. Další ženu s malým dítětem pronásledoval a onanoval před ní. Před další obětí se odhaloval a snažil se ji chytit.

Poslední kapka – útok na školačku

Vyvrcholením jeho odporných činů byl útok na nevinnou školačka. Tu si vyhlédl poblíž Dělnického domu v Brně. Dívku nejprve pronásledoval, srazil na zem, a když se schoulila do klubíčka, začal ji bít. Pak ji bodl do krku.

„Bylo to zákeřné napadení. Nejdřív mlátil ležící dítě do hlavy a pak ještě přidal útok nožem. Poškozená nyní trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dopad na její život může být zcela zásadní, ačkoli jí soud přeje, aby se s tím vším dokázala vyrovnat,“ uvedl letos v červnu soudce Aleš Novotný.

Oláh vyfasoval 16 let za mřížemi. Protože se vzdal práva na odvolání stejně jako žalobkyně, je verdikt pravomocný.