Cestování hromadnou dopravou se ve čtvrtek málem výrazně prodražilo invalidnímu seniorovi (70), který měl u sebe z osobních důvodů velkou část životních úspor. Aniž by si toho všiml, před nástupem do tramvaje se mu rozepnula ledvinka. V té měl doklady, platební kartu a naspořené peníze. Pod lavičkou naštěstí vše našla poctivá nálezkyně.

„Pokud by si ledvinky všiml nepoctivý člověk, zřejmě by to pro majitele průkazu ZTP znamenalo velký problém. Měl tam velkou část svých životních úspor, důležitých osobních dokladů a fotku vnučky,“ vysvětlil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.



Přivolaní strážníci zjistili, že v ledvince bylo celkem 107 tisíc korun. Rychle se za seniorem vydali, aby ho uklidnili, že o peníze a doklady nepřišel.

„Muže vůbec nenapadlo, že by peníze ztratil, myslel si, že si jen ledvinku zapomněl vzít sebou,“ pokračoval mluvčí strážníků. Z nálezu a poctivé nálezkyně měl velkou radost. Po ověření dokladů a sepsání protokolu si pak vše mohl vyzvednout.

