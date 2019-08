„Majitel peněženky (50) do nejmenších detailů popsal, co v ní bylo a správně tušil i kde ji ztratil. Když zjistil, že v peněžence nic nechybí, viditelně se mu ulevilo. Požádal přitom strážníky o kontakt na poctivou nálezkyni (30),“ uvedl mluvčí brněnských strážníků k prvnímu případu Pavel Šoba.



Z peněženky vybral jen část

Úplně jiný přístup zvolil muž (43), který peněženku našel na pultíku trafiky ve Starém Lískovci. „Ze 17 tisíc, které v ní byly, si vzal 5,5 tisíce korun a peněženku odložil na záchodech v restauraci. Poté pohostil sebe i své kamarády,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.

Policisté nyní zjišťují, proč nálezce nevzal všechny peníze, ale jen část. „Těžko říct zda chtěl být gentlemanem,“ dodal Chaloupka.

Je jisté, že svým činem mohl dostat do problémů případného poctivého nálezce, který by peněženku našel a nahlásil. Těžko by totiž vysvětloval, proč v ní schází 5,5 tisíce korun.

