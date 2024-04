Beran

Od rána se budete cítit unaveně, ale poperete se s tím. V práci klaďte důraz na preciznost a nepřepínejte se. Nesnažte se vykonávat několik činností najednou, protože byste nasekali zbytečné chyby. Nehledě na to, že by vás to opravdu rozhodilo.