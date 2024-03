Do nepříjemné situace se dostal muž, který vezl svou mámu na chirurgický zákrok do nemocnice. „Auto mu cestou vypovědělo službu. Zavolal proto na linku strážníků o radu. Hlídka na místo rychle přispěchala, starší dámu i se snachou naložila a odvezla do zdravotnického zařízení až k příjmu pacientů,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.



Rozlícená fúrie

V jiné ordinaci mezitím řádila jako fúrie žena (34) z Olomoucka. „Za lékařkou přišla ve čtvrtek odpoledne s tím, že žádala vypsání žádanky. Poté, co předložila potřebnou dokumentaci, si náhle vše rozmyslela a řekla, že chce písemnosti okamžitě zpět. Lékařku přitom začala hrubě urážet,“ řekl k druhému případu mluvčí strážníků.

Naštvaná pacientka poté z ordinace odešla, aby si přivedla jako posilu muže. Oba intenzívně bušili na dveře a dožadovali se vstupu. Lékařka, která jim otevřela, pak měla co dělat, aby se jí podařilo dveře opět zabouchnout. Vyděšená hrubostí zavolala strážníky.



Ti na místo sice přijeli velmi rychle, ale po ženě z Hané a jejím partnerovi již nebylo ani stopy. Strážníkům se rychle uklidili z cesty. Problémům žena přesto neunikne.dodal Ghanem.

VIDEO: Senior v bytě zkolaboval, zachránila ho hlídka strážníků a pečovatelka.