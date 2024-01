Po ošetření muže zdravotníci převezli k další péči do Fakultní nemocnice Brno. „Hasiči poskytli zraněnému muži první pomoc do příjezdu záchranné služby. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, pomohl jeden z našich příslušníků také s překladem do českého jazyka,“ informovali na svém webu.

Řidič nákladního vozu si podle všeho vůbec nevšiml, co způsobil. Teď ho hledají policisté.

„Při vyšetřování nehody by pro nás byli důležití svědci, kteří mohli nehodu zahlédnout a kteří dnes ráno mezi devátou a půl desátou projížděli po silnici mezi Veselkou a brněnskou částí Bosonohy. Uvítali bychom i záběry z palubních kamer,“ obrátil se s žádostí o pomoc na možné svědky policejní mluvčí David Chaloupka.

VIDEO: Náklaďák přebážející auta skončil na boku