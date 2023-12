Děsivé ráno zažila seniorka z Brna. Vystrašil ji telefonát pracovnice banky. Vyděšené stařence tvrdila, že si na ni někdo vzal čtvrtmilionový úvěr. Pak ji naváděla, co má dělat, aby zachránila své peníze. Scházelo málo, aby penzistka přišla o životní úspory.

O případu starém sotva týden promluvila dcera více než osmdesátileté ženy. „Vůbec jsem se mamince nemohla dovolat, pořád měla obsazeno. Normálně jí přitom nikdo nevolá,“ vysvětlila své počáteční obavy.



Seniorku zpracovávali tři

Ty se umocnily ještě víc poté, co zavolala na druhý mobil otci. „Řekl mi, že mámě někdo volal ohledně nějakého podvodu. Mezitím jsem zjistila, že z účtu vybrala úplně všechny peníze. Měla jsem o ni obrovský strach,“ přiznala dcera stařenky.

délka: 01:16.90 Video Video se připravuje ... Seniorka v Brně nesla v tašce životní úspory, málem naletěla podvodníkům. Policie ČR

Stařenku už od rána zpracovávalo trio podvodníků s dokonale vymyšlenou fintou. Po údajné pracovnici banky si ji převzal její kolega a nakonec údajný policista.

Všichni na důchodkyni naléhali, že o výběru všech peněz z účtu nesmí mluvit. Do podvodu měl být totiž podle nich namočen někdo z banky.



Úspory v igelitce

Penzistka v bance vybrala všechny životní úspory. Vložila je do tašky a podle instrukcí s nimi přišla až k obchodnímu centru Letmo. Tam měla peníze vložit do bitcoinmatu. Cestou upadla, a to ji možná varovalo. Jen pár desítek metrů od místa konečně zavolala své dceři.

Ta ji okamžitě varovala. „Zavolala jsem policii a hned jsem vyjela na místo. Byla jsem neskutečně šťastná, když jsem tam maminku uviděla stát. Peníze měla kupodivu ještě u sebe,“ dodala šťastná dcera.



Fotogalerie 8 fotografií Těsně před místem, kde měla stařenka předat peníze znejistěla a zavolala své dceři. Autor: Policie ČR

Případů se šťastným koncem ovšem je podle policistů zabývajících se kyberkriminalitou jako šafránu.upozornil kriminalista Stanislav Kovárník.