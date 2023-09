Nešťastná událost se měla stát v učebně číslo 311, kde místo biologie probíhala suplovaná hodina angličtiny. Krátce po zvonění, kdy si žáci balili věci, otevřel hoch okno a před zraky šokovaných spolužáků i profesorky vyskočil ven.

„Domnívám se, že byl asi nešťastný z toho, co se děje doma a chtěl na to upozornit. Je to moje domněnka. Byl to samotář, nikam moc nechodil, byl spíš u počítače. Mám za to, že doma to asi moc neklapalo. Je to hrozné co se stalo,“ citoval Deník.cz zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Svědek: Učil se dobře, ale...

Jiný zdroj tvrdí, že chlapcův otec byl hodně přísný. „Měl jsem s ním jednou výstup před školou. Na mě tehdy působil jako despota. Maminka byla ustrašená. Syn se učil dobře, ale byl hodně ušlápnutý. Samozřejmě mě ta zpráva zasáhla. Doufám, že se chlapec ze zranění dostane a dá se do pořádku i psychicky. Je to strašné, proč se odhodlal k takovému činu. Doufám také, že se to pořádně prošetří,“ dodal.

Student se podrobil v Dětské nemocnici v Brně mnohahodinové náročné operaci. „Po operačním zákroku je pacient stabilizovaný, nyní na oddělení ARO,“ shrnula mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Okolnosti nešťastné události vyšetřuje policie.