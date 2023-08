Beran

Ode dneška si dávejte pozor na profesní komplikace. Mohlo by se stát, že si pohoršíte, a to kvůli úplné prkotině. Raději si po sobě všechno zkontrolujte, budete mít jistotu. Nadřízený by s vámi nebyl spokojený a pokazili byste si dobrou reputaci.