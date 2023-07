Rak

Vaše profesní ambice jsou veliké, ale daří se vám je do puntíku splnit. Nadřízený má velkou radost z toho, že se do práce pouštíte zodpovědně a nic nezanedbáváte. Jen si dávejte pozor na občasnou únavu, která vás bude sužovat až do konce tohoto týdne.