Střelec

Během víkendu se vám podařilo stihnout spoustu věcí, které jste dlouho odkládali. Najednou se vás probudila touha po pořádku. S tímto trendem vstoupíte i do nového pracovního týdne a nadřízený bude nadšený. Vše, co bylo neuspořádané, dáte do latě.