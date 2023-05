Vodnář

Dávejte si pozor na to, jak plníte pracovní povinnosti. Nic nejde podle plánu a jste rozhození. Do konce týdne si neberte práci navíc a kolegům nic neslibujte. Je pravděpodobné, že byste úkony nedokončili. Spolupracovníci by vám to jen tak nezapomněli.