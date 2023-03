Smutný a zároveň tragický příběh soužití Marka D. (25) a jeho otce Miloše uzavřel v úterý Krajský soud v Brně. Mladík, který loni v květnu v zahrádkářské kolonii na okraji Brna po hádce svého blízkého brutálně umlátil, půjde za ublížení na zdraví s následkem smrti na osm a půl roku do věznice se zvýšenou ostrahou.

V dětství zažil Marek D. od svého otce Miloše jen bití a nadávky. „Kluk neměl šťastné dětství. Táta mu dal jen najíst, že by vzal do parku, na dovolenou, to nikdy. I ve škole si jednou všimli, že má na sobě modřiny. Vnuk od něj utíkal, když se Miloš napil, byl hned agresivní,“ popsala vztah obou mužů Milošova maminka a zároveň Markova babička.

Hádky na denním pořádku

Loni v květnu „vztah“ vygradoval tragédií. Spouštěčem osudné rvačky byl spor otce a syna o čisté prádlo. „Vyčetl mi, že jsem nevděčný a z chatky, kde žil poslední rok jako bezdomovec, mu nejsem schopný odnést ani špinavé spodky k domácímu vyprání,“ líčil Marek.

Otci opáčil, že jeho výchova byla otřesná. „Bil jsi v dětství nejen mě, ale i mámu a svoji vlastní matku,“ vmetl syn tátovi do tváře. Muž se na něj vrhl.

„Táta mne v hádce vzal do kravaty a škrtil. Lapal jsem po kyslíku a volnou rukou jej tloukl do hlavy,“ hájil se obžalovaný mladík.

Neměl šanci přežít

Jenže znalci pozici obou mužů při útoku zpochybnili. Podle nich Marek útočil velikou silou na hlavu a deseti ranami způsobil otci smrtelná zranění. Miloš D. zemřel dva dny po útoku v brněnské nemocnici. Nepomohla ani okamžitá náročná operace.

„Muž utrpěl mnohočetné zlomeniny, otok a krvácení do mozku. Z kritického stavu se už neprobral,“ shrnula žalobkyně Zuzana Zámoravcová.

Soud tak neuznal snahu obhajoby vylíčit počínání Marka D. jako nutnou obranu. Mladíkovi hrozilo 8 až 16 let, kvůli dosavadní bezúhonnosti mu soud uložil trest u spodní hranice zákonné sazby. Rozsudek zatím není pravomocný.