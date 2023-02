Divokou scénu v tramvaji číslo 3 ve čtvrtek v noci krotili brněnští strážníci. Před zraky desítek cestujících se dostali do sporu Brňan (32) s cizincem (33). Pohádali se už při nástupu na zastávce Stará osada, výměna názorů se během jízdy stupňovala.

Po vzájemném pokřikování došlo i na pěsti. „Mladší muž udeřil cizince pěstí do obličeje. Poté, co je řidič okřikl, se prý uklidnili, ale jenom do chvíle, než tramvaj přijela k zastávce Mozolky,“ popsal drsný výstup dvou kohoutů mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Před svědky zbil muže do krve

Útočník začal cizince znovu tlouct, kopat do horní části těla, a potom ze spoje vystoupil. Žádný přibližně ze čtyř desítek cestujících ale do konfliktu nezasáhl. Přivolaní strážníci v tramvaji, jejíž podlaha byla silně potřísněná krví, důkladně prohlédli napadeného muže a zavolali mu sanitku.

Další hlídka se poohlédla po agresorovi. „Díky dobrému popisu od řidiče ho našla už za několik minut ve Stránského ulici. Strážníci ho předali jako důvodně podezřelého z trestného činu,“ dodal mluvčí.

Zkrvavenou oběť záchranáři odvezli do nemocnice na chirurgii.

VIDEO: Násilník napadl trojici cizinců