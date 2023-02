Vodnář

Ať už se pustíte do jakékoliv činnosti, vždy budete optimisticky naladění. Díky tomu navodíte příjemnou atmosféru na pracovišti a kolegové vás za to budou na rukou nosit. Nikdo se nebude podivovat tomu, že se dostanete do hledáčku náročného šéfa.