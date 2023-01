Psal se 20. červenec 1989, jen 112 dní před pádem berlínské zdi. Thomas Bartsch (tehdy 23) se rozhodl, že z východního do západního Německa uteče přes Československo. Chytila ho ale pohraniční stráž a prostřelila mu koleno. Je doživotně zmrzačený. Za to mu nyní Ústavní soud přiznal odškodnění, může dostat bezmála půl milionu.

Thomas spolu kamarádem Peterem prchal z východního Německa přes ČSSR do NSR jen pár týdnů před překvapivě bleskovým pádem železné opony a rozvalem komunistických režimů ve střední Evropě. „Myslel jsem, že útěk do západního Německa bude přes Československo snazší než od nás z NDR,“ vysvětloval později Bartsch.

Při naivním pokusu překonat dráty však u Srubů na Domažlicku však tehdy mladého kluka úmyslně postřelili jeho vrstevníci, českoslovenští pohraničníci.

Postřelen do kolene

Z dokumentů, které získal Blesk.cz, vyplývá, že při dopadení stál mladík zády k hranici a vzdával se s rukama nad hlavou. Nikoho neohrožoval. Jeden z pohraničníků mu přesto dávkou ze samopalu z bezprostřední blízkosti úmyslně prostřílel koleno a doživotně jej zmrzačil.

„Přiběhl pes a dva vojáci. Nerozuměli jsme, co říkají, stáli jsme s rukama nad hlavou. Oni stáli za námi. Najednou zazněly výstřely, dávka ze samopalu, a já padl s obrovskou bolestí k zemi,“ vylíčil Bartsch.

Odškodnění? Tisícovka!

Navzdory několika pozdějším operacím se u Thomase už nikdy nepodařilo obnovit plnou funkčnost nohy.

Thomas, který je dnes vyhlášeným zubařem ve Schwarzenbachu, jen 20 kilometrů od Aše, se po 30 letech prostřednictvím Platformy evropské paměti a svědomí dozvěděl, že může v ČR požádat o soudní rehabilitaci.

Soud v Domažlicích uznal, že byl nedůvodně perzekuován kvůli pokusu opustit Československo. Ministerstvo spravedlnosti pak vyplatilo Thomasovi za nezákonné omezení osobní svobody odškodnění ve skandální výši 1 027 Kč, to později soud zvedl na směšných 5 550 Kč.

Nespravedlnosti udělal po 34 letech přítrž až Ústavní soud, který se nyní Bartsche zastal. Nařídil totiž české justici, aby muže přiměřeně odškodnila. Postřelený tak má v novém procesu naději na satisfakci až 476 350 Kč, kterou po českém státu žádá.

Pohraničníci chytili dva východní Němce: Angelika dostala za drsnou vazbu odškodnění 1500 korun

Ústavní soud nařídil nový proces

Ústavní soud zdůraznil, že svoboda pohybu a pobytu patří do skupiny přirozených práv člověka, do níž by mělo být veřejnou mocí zasahováno jen výjimečně. V období totalitní vlády KSČ však stát používal trestný čin opuštění republiky k nejhrubšímu porušování zákonnosti a perzekuci.

„Stíhání tohoto deliktu mělo výrazný politický charakter,“ konstatoval soudce Vojtěch Šimíček.

Kvůli střelbě vyšetřují Štrougala i Kincla

Právě kvůli Bartschovi a dalším sedmi postřeleným lidem u drátů zahájila vloni česká justice trestní stíhání tehdejších komunistických špiček – ministra vnitra Františka Kincla (81), předsedy vlády Lubomíra Štrougala (98), Vratislava Vajnara (92) a Jana Fojtíka (94).

Viní je, že ze svých funkcí navzdory mezinárodním úmluvám nezamezili střílení do lidí u hranic. Stíhání bylo loni zastaveno. Stížností na zastavení se bude také zabývat Ústavní soud.

