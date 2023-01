Lev

Jakmile se do něčeho pustíte, dotáhnete to do zdárného konce. Tento postup se vám vyplatí zejména v profesní oblasti, kde se vám blýská na lepší časy. Ukotvěte v přístavu úspěchu a neusínejte na vavřínech. Jenom tak upevníte svoje aktuální kvality.