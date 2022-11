Když přivolaní strážníci ženu kontaktovali a zajímali se, co ji trápí, tvrdila že do jejího bytu prý balkónovými dveřmi vlezl nějaký muž. V obavách z bytu utekla a nezvaného hosta uvnitř zamkla.

„Hlídka tedy společně se ženou vstoupila dovnitř, žádný muž se tu ale nenacházel. Strážníci se raději ještě ubezpečili, že dveře a okna nejsou poškozená,“ uvedla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Jen špatný sen?

Po dalším vyšetřování nic nenasvědčovalo, že by se do bytu někdo vplížil. Hlídka s ohledem na špatné psychické rozpoložení ženy raději přivolala zdravotníky. Ti Brňanku převezli na další vyšetření sanitkou do nemocnice.

VIDEO: Pobertové vybrali klenotnictví v Brně