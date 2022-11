Protože nešlo o první zlodějnu, majitel místo monitoroval a tentokrát okamžitě zalarmoval policii. „Hned jak spatřil nezvané hosty, dodávce zatarasil cestu svým vozem a přivolal policisty,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

Nenechavci se tak při skládání dřeva zahřáli hned dvakrát. Poprvé při nakládání a následně, když jej museli vynosit zpět na své místo.

Zlodějna má další následky i pro šoféra dodávky. „Jak hlídka zjistila, za volantem neměl vůbec co dělat. Má totiž platný zákaz řízení. Navíc se tedy bude zodpovídat i z maření výkonu úředního rozhodnutí,“ popsal dohru případu policista.