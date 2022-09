Otřesná scéna podobná praktikám bojovníků Islámského státu se odehrála loni 3. července. „Obžalovaný zezadu přistoupil k poškozenému, který seděl na vozíčku před počítačem ve svém pokoji, chytil ho zezadu za hlavu a prořízl mu hrdlo,“ uvedl státní zástupce Robert Hanuš.



Byl mimo

Pak se šel omýt do koupelny a následně se nahý producíroval po bytě. „Urazili jsme boha. Zabít ho, to byl jeho požadavek. Tak jsem šel do kuchyně, vzal jsem nůž a řízl jsem ho,“ popsal podle serveru novinky.cz své pohnutky obžalovaný.

Podle psychiatrů byl viník mimo realitu kvůli vysoké míře vypitého alkoholu. Podivné chování navíc u něj sledovali lidé z okolí už několik týdnů před děsivým činem. Soud ho tak nemůže stíhat za trestný čin vraždy.



Soudní senát nyní bude zkoumat, zda se obžalovaný dostal do nepříčetného stavu vlastním přičiněním, nebo jestli už nebyl plně pod vlivem psychické nemoci.